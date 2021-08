SCÈNES DE PAYS : LE TROTTOIR D’EN FACE Beaupréau-en-Mauges, 14 septembre 2021, Beaupréau-en-Mauges.

SCÈNES DE PAYS : LE TROTTOIR D’EN FACE 2021-09-14 20:30:00 – 2021-09-14 23:00:00 La Loge BEAUPREAU

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

6 6 EUR Au programme de cette soirée festive et conviviale : un concert et la présentation des spectacles de la nouvelle saison Scènes de Pays.

Voilà 13 ans que cette joyeuse équipe de huit artistes s’est formée sur les bancs de l’école de solfège à Orthez. Mais quelques 500 concerts plus tard, le mélange est toujours aussi explosif : une recette pimentée de cuivres et de poésie, assaisonnée de textes à la plume joyeuse et mélancolique. Leur dernier dernier album Con comme la lune, est une ode à l’amitié, à la fête, à la simplicité et à la joie de vivre ! Un vent de légèreté que l’on laisse volontiers souffler dans ses oreilles par les temps qui courent.

Retrouvons-nous autour du verre de l’amitié et grignotages pour terminer cette soirée.

Ouverture de saison avec Le Trottoir d’en Face – Con comme la Lune

billetteriesdp@maugescommunaute.fr +33 2 41 75 38 34 http://www.scenesdepays.fr/

