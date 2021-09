SCÈNES DE PAYS : LE CHAMP DES POSSIBLES AVEC ÉLISE NOIRAUD Orée d’Anjou, 14 octobre 2021, Orée d'Anjou.

SCÈNES DE PAYS : LE CHAMP DES POSSIBLES AVEC ÉLISE NOIRAUD 2021-10-14 20:30:00 – 2021-10-14 22:00:00 Rue Jean V CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou

12 12 EUR Après l’obtention de son bac, Élise, 19 ans, décide de partir à Paris, loin de son « poitou-charentais » pour y suivre ses études. Quitter son village, quitter ses parents, faire ses premiers choix… Malgré ce changement brusque d’espace, de culture et plus largement de vie, tout un champ de possibles s’ouvre à elle.

Élise Noiraud met en scène ce e période tumultueuse où l’on sort de l’enfance pour plonger dans « le grand bain ». Interprétant plus d’une dizaine de personnages avec dynamisme, la comédienne incarne la respiration de la jeunesse avec ses doutes, ses espoirs et ses déceptions. Elle pose un regard drôle, sensible et sans concession sur le monde des adultes

Écriture, interprétation et mise en scène : Élise Noiraud

Collaboration artistique : Baptiste Ribrau

“Elise Noiraud dévoile l’autobiographie de tout le monde”

billeteriesdp@maugescommunaute.fr +33 2 41 75 38 34 https://www.scenesdepays.fr/infos-pratiques/billeterie-reservation/

Après l’obtention de son bac, Élise, 19 ans, décide de partir à Paris, loin de son « poitou-charentais » pour y suivre ses études. Quitter son village, quitter ses parents, faire ses premiers choix… Malgré ce changement brusque d’espace, de culture et plus largement de vie, tout un champ de possibles s’ouvre à elle.

Élise Noiraud met en scène ce e période tumultueuse où l’on sort de l’enfance pour plonger dans « le grand bain ». Interprétant plus d’une dizaine de personnages avec dynamisme, la comédienne incarne la respiration de la jeunesse avec ses doutes, ses espoirs et ses déceptions. Elle pose un regard drôle, sensible et sans concession sur le monde des adultes

Écriture, interprétation et mise en scène : Élise Noiraud

Collaboration artistique : Baptiste Ribrau

dernière mise à jour : 2021-09-20 par