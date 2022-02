SCÈNES DE PAYS : CLOC PAR LA COMPAGNIE 32 NOVEMBRE Chemillé-en-Anjou, 25 février 2022, Chemillé-en-Anjou.

SCÈNES DE PAYS : CLOC PAR LA COMPAGNIE 32 NOVEMBRE CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou

2022-02-25 – 2022-02-25 CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

CloC a perdu son k, CloC court désespérément après le temps, un temps tyrannique qui s’affole, se grippe et nous déboussole. À coups de sons de cloche, d’horloge, d’alternances entre passé et présent, entre apparitions et disparitions d’objets, de lumières, de sons, les deux magiciens nous plongent dans un monde absurde jusqu’à nous faire perdre tous nos repères.

Tour à tour complémentaires, les deux artistes jouent de leur gémellité et de leur dextérité. Tels des alchimistes, ils se livrent à des scènes éphémères pour figer le temps, animer les âmes, transposer les identités, transcender la matière, suspendre les corps. Résolument contemporaine, leur approche renouvelle les codes en conservant cette part de mystère propre à la magie pour que l’enchantement soit au rendez-vous.

Dès 7 ans

Spectacle sans parole

Cloc : l’enchantement est au rendez-vous pour ce spectacle résolument contemporain !

CloC a perdu son k, CloC court désespérément après le temps, un temps tyrannique qui s’affole, se grippe et nous déboussole. À coups de sons de cloche, d’horloge, d’alternances entre passé et présent, entre apparitions et disparitions d’objets, de lumières, de sons, les deux magiciens nous plongent dans un monde absurde jusqu’à nous faire perdre tous nos repères.

Tour à tour complémentaires, les deux artistes jouent de leur gémellité et de leur dextérité. Tels des alchimistes, ils se livrent à des scènes éphémères pour figer le temps, animer les âmes, transposer les identités, transcender la matière, suspendre les corps. Résolument contemporaine, leur approche renouvelle les codes en conservant cette part de mystère propre à la magie pour que l’enchantement soit au rendez-vous.

Dès 7 ans

Spectacle sans parole

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-01-02 par