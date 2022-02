SCÈNES DE PAYS : BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE Beaupréau-en-Mauges, 21 mai 2022, Beaupréau-en-Mauges.

SCÈNES DE PAYS : BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE Centre culturel La Loge BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

2022-05-21 – 2022-05-21 Centre culturel La Loge BEAUPREAU

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges

EUR Le Brass Band des Pays de la Loire est un ensemble de cuivres et percussions réunissant de talentueux instrumentistes, professionnels et amateurs éclairés de la région. Créé en 1996, il est l’un des plus anciens Brass Band français.

Durant ce concert, les spectateurs voyageront dans un répertoire éclectique allant du jazz aux standards de la pop en passant par des morceaux classiques ou des musiques de films.

Le Brass Band des Pays de la Loire vous fera partager une musique festive et puissante pour son 25ème anniversaire.

Un concert cuivré et festif !

billetteriesdp@maugescommunaute.fr +33 2 41 75 38 34 http://www.scenesdepays.fr/

Centre culturel La Loge BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

