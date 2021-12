SCÈNES DE PAYS : A NOUS DE NOÉ PRESZOW Chemillé-en-Anjou, 8 avril 2022, Chemillé-en-Anjou.

SCÈNES DE PAYS : A NOUS DE NOÉ PRESZOW CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 21:30:00 CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou

16 16 EUR L’artiste belge Noé Preszow (prononcer Prèchof) s’est fait connaître en France avec sa chanson À nous et a été nommé aux Victoires de la musique en février 2021, dans la catégorie révélation masculine.

Son premier album, engagé et poétique, porte le titre de cette chanson dont les paroles célèbrent les anonymes et prônent la solidarité. Sa voix est grave et tranchante, sa musicalité minimaliste, son flow articulé et sa plume saillante. Le pari de ses chansons est d’unir des thématiques solides et des mélodies accessibles. Du haut de ses 25 ans, Noé Preszow prend son époque à l’envers, et nous dit que « tout s’danse » !

Venez découvrir Noé Preszow, ce jeune artiste belge nommé aux Victoires de la musique !

billetteriesdp@maugescommunaute.fr +33 2 41 75 38 34 http://www.scenesdepays.fr/

L’artiste belge Noé Preszow (prononcer Prèchof) s’est fait connaître en France avec sa chanson À nous et a été nommé aux Victoires de la musique en février 2021, dans la catégorie révélation masculine.

Son premier album, engagé et poétique, porte le titre de cette chanson dont les paroles célèbrent les anonymes et prônent la solidarité. Sa voix est grave et tranchante, sa musicalité minimaliste, son flow articulé et sa plume saillante. Le pari de ses chansons est d’unir des thématiques solides et des mélodies accessibles. Du haut de ses 25 ans, Noé Preszow prend son époque à l’envers, et nous dit que « tout s’danse » !

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2021-12-14 par