SCÈNES DE PAYS : 10 ANS APRÈS Beaupréau-en-Mauges, 3 octobre 2021, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges

30 30 EUR Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ? Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ? Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? Faut-il rompre avant ou après le dessert ?

Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier y répondent en s’amusant à nous amuser, sous la baguette du metteur en scène Nicolas Briançon. Un vaudeville à l’envers, une comédie bien ficelée, aux dialogues vifs et coupants, une pièce avec beaucoup de légèreté et d’enthousiasme.

Comédie avec Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier.

