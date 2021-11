Montrésor Montrésor Indre-et-Loire, Montrésor Scènes de Noël à Montrésor Montrésor Montrésor Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montrésor

Scènes de Noël à Montrésor Montrésor, 5 décembre 2021, Montrésor. Scènes de Noël à Montrésor Montrésor

2021-12-05 – 2022-01-07

Montrésor Indre-et-Loire Montrésor jeanne-marie.marteau@orange.fr +33 6 81 20 26 35 Montrésor

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montrésor Autres Lieu Montrésor Adresse Ville Montrésor lieuville Montrésor