« SCÈNES DE LA VIE EN COULEUR » D’ALICE HERVÉ 2021-06-18 09:00:00 – 2021-08-28 17:00:00 Hôtel de ville 1 Place Saint-Pierre

Ce qui m’intéresse c’est la peinture, en particulier figurative. La photographie n’est pas une fin pour moi mais un outil. J’utilise la plupart du temps des photos personnelles dans la composition de mes toiles, je les découpe, je les recadre, j’en change les couleurs, je les regroupe et les assemble, souvent dans de grands formats. Ce remaniement me détache plus ou moins de l’intimité de ces images, au départ autobiographiques. Il en résulte une peinture entre documentaire et fiction.

