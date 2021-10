« Scènes de la vie conjugale » Centre culturel de Serbie, 9 octobre 2021, Paris.

« Scènes de la vie conjugale »

Centre culturel de Serbie, le samedi 9 octobre à 19:30

Johan et Marijana sont mariés depuis 10 ans, vivent une vie confortable, ont deux filles et une réussite professionnelle et privée. Johan est le professeur de psychologie appliquée et Mariana avocate spécialisée dans les divorces. Leur relation, qui, de l’extérieur, semble idéale, s’est rompue quand Johan tombe amoureux de la jeune Paola. La série et le film éponymes de 1978, est l’une des œuvres les plus aimées et les plus regardées de Bergman, où il parle, avec une grande sincérité, de lui et de ces trentenaires expérience conjugale. Ingmar Bergman a influencé le monde entier avec ses chefs d’œuvre. Il travaille dans le domaine du cinéma, du théâtre et de la littérature. Mise en scène par Ana Tomovic Comédiens : Tamara Krcunovic et Milos Timotijevic Costume et scénographie : Dragana Ognjenovic. Production : Red, rad i disciplina. Coproduction : Budva grad teatar. Producteurs exécutifs : Olivera Kecojevic et Ljubomir Dorontic. Design et conception de la lumière : Dusan Grubin. Régisseur lumière : Nemanja Calic Réservations obligatoires au : [bojana.cuca@ccserbie.com](mailto:bojana.cuca@ccserbie.com)

Entrée libre !

Pièce de théâtre de Ingmar Bergman

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T19:30:00 2021-10-09T21:00:00