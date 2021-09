Scènes de crime à élucider, Festival de l’Imaginaire Lambesc, 9 octobre 2021, Lambesc.

Scènes de crime à élucider, Festival de l’Imaginaire 2021-10-09 – 2021-10-10

Lambesc Bouches-du-Rhône

Il faudra faire preuve d’observation, de déduction et de réflexion ! L’année passée, vous êtes venus en nombre découvrir les méthodes d’enquête d’Holmes et de son équipe.

Mais cette année, ce n’est pas une enquête ordinaire. Un inventeur de génie a disparu et toutes ses recherches avec lui. Ce scientifique devait bâtir le monde de demain, en résolvant nombre de problèmes d’ordres écologiques ou technologiques, mais celui qu’on surnommait “le nouveau Nikola Tesla” a aujourd’hui disparu.

Parviendrez-vous à résoudre le mystère de sa disparition ? Et saurez-vous retrouver ses travaux perdus ? Vous pourrez également tester de nouveaux “meubles à énigmes”. Ceux de l’an dernier ayant remporté un vif succès, attention festivaliers, nous avons corsé les choses !

Astier industries propose de nouvelles enquêtes exclusivement créées pour le festival afin de résoudre un crime.

