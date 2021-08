Scènes d ’été aux Buis Besançon, 19 août 2021, Besançon.

Scènes d ’été aux Buis 2021-08-19 – 2021-08-19 Crypte et abords de N.D de la Libération, La Chapelle des Buis Chemin de la Chapelle des Buis

Besançon Doubs

Un nouveau festival théâtre, poésie et musique à Besançon à la Crypte et abords de N.D de la Libération, La Chapelle des Buis, Besançon

19 août au 5 septembre 2021

SUR UN PRELUDE DE BACH

Spectacle poétique et musical création

Sur des textes de Villon, La Fontaine, Baudelaire, Verlaine et François d’Assise et des musiques de Mozart, Bach, Haendel, Piazzolla, des chansons de Brassens, Trenet, Barbara et Maurane

Avec Caroline Michel, chanteuse, Benoît Chabod, accordéon, Damien Currin, trompette. Et Alix Baudoin, Catherine Bataillard, Paul Gravejat.

jeudi 19 août 20h30

mardi 24 août 20 h30, entrées 15 et 10 euros.

L’ ANNONCE FAITE A MARIE

Drame en 4 actes de Paul Claudel

La pièce de Claudel la plus jouée dans le monde.

Transposé à partir d’un moyen-âge de convention, ce drame de la jalousie de deux soeurs où se profile le désordre du monde est sublimé par un miracle : une enfant est ramenée à la vie, un lépreux est guéri, un pays que l’on croyait perdu est sauvé.

La pièce présentée l’an dernier en avant première, entre deux confinements, a révélé l’exceptionnelle adéquation entre le cadre architectural de la crypte, son acoustique et le choix de la pièce.

Nouvelle version avec 12 acteurs et musiciens. Mise en scène Pierre Louis.

jeudi 26 août 20h30, entrées 15 et 10 euros.

PARKING PEGUY

Lecture théâtralisée itinérante à 4 voix sur des textes de Charles Péguy

Le mécontemporain et le prophète de l’espoir.

Le parking situé devant le monument et la chapelle Notre Dame de la Libération

ne s’appelle pas « Parking Péguy » mais, comme 427 voies et places de France, il

le pourrait. Il offre en tout cas l’envie d’une halte et sera le point de départ d’une

déambulation dans le paysage ouvrant sur la ville moderne, le parking conduisant

à un autre lieu, lieu de mémoire et de méditation. Le cheminement, de

géographique devient intérieur; il est éclairé par les textes d’un auteur dont la

pensée se voulait elle même en route et en mouvement.

dimanche 29 août 17h, entrée libre, participation au chapeau

UN HOMME LIBRE LEONEL DE MOUSTIER 1939 -1945

Lecture théâtralisée

Chronique fiction des dernières années d’un marquis anticonformiste, Léonel de Moustier, député, président du Conseil général du Doubs, résistant, mort en déportation, compagnon de la Libération.

Pour la commémoration de la libération de Besançon.

Dimanche 5 septembre 17h, entrée 8 et 5 euros

contact@theatre-clairiere.fr

Un nouveau festival théâtre, poésie et musique à Besançon à la Crypte et abords de N.D de la Libération, La Chapelle des Buis, Besançon

19 août au 5 septembre 2021

SUR UN PRELUDE DE BACH

Spectacle poétique et musical création

Sur des textes de Villon, La Fontaine, Baudelaire, Verlaine et François d’Assise et des musiques de Mozart, Bach, Haendel, Piazzolla, des chansons de Brassens, Trenet, Barbara et Maurane

Avec Caroline Michel, chanteuse, Benoît Chabod, accordéon, Damien Currin, trompette. Et Alix Baudoin, Catherine Bataillard, Paul Gravejat.

jeudi 19 août 20h30

mardi 24 août 20 h30, entrées 15 et 10 euros.

L’ ANNONCE FAITE A MARIE

Drame en 4 actes de Paul Claudel

La pièce de Claudel la plus jouée dans le monde.

Transposé à partir d’un moyen-âge de convention, ce drame de la jalousie de deux soeurs où se profile le désordre du monde est sublimé par un miracle : une enfant est ramenée à la vie, un lépreux est guéri, un pays que l’on croyait perdu est sauvé.

La pièce présentée l’an dernier en avant première, entre deux confinements, a révélé l’exceptionnelle adéquation entre le cadre architectural de la crypte, son acoustique et le choix de la pièce.

Nouvelle version avec 12 acteurs et musiciens. Mise en scène Pierre Louis.

jeudi 26 août 20h30, entrées 15 et 10 euros.

PARKING PEGUY

Lecture théâtralisée itinérante à 4 voix sur des textes de Charles Péguy

Le mécontemporain et le prophète de l’espoir.

Le parking situé devant le monument et la chapelle Notre Dame de la Libération

ne s’appelle pas « Parking Péguy » mais, comme 427 voies et places de France, il

le pourrait. Il offre en tout cas l’envie d’une halte et sera le point de départ d’une

déambulation dans le paysage ouvrant sur la ville moderne, le parking conduisant

à un autre lieu, lieu de mémoire et de méditation. Le cheminement, de

géographique devient intérieur; il est éclairé par les textes d’un auteur dont la

pensée se voulait elle même en route et en mouvement.

dimanche 29 août 17h, entrée libre, participation au chapeau

UN HOMME LIBRE LEONEL DE MOUSTIER 1939 -1945

Lecture théâtralisée

Chronique fiction des dernières années d’un marquis anticonformiste, Léonel de Moustier, député, président du Conseil général du Doubs, résistant, mort en déportation, compagnon de la Libération.

Pour la commémoration de la libération de Besançon.

Dimanche 5 septembre 17h, entrée 8 et 5 euros

dernière mise à jour : 2021-08-04 par