Bibliothèque Eugène Flachat – Pôle Wilson, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

* Scènes Conjugales avec François PICK et Sabine LENOEL * mise en scène Ariane PICK * Textes de Shakespeare, Molière, Courteline, Ibsen et Bergman Un spectacle sur l’émancipation de la femme dans le couple. « Scènes conjugales » propose une promenade vivifiante du XVIe siècle à nos jours, dans le paysage mouvementé des scènes conjugales, un exercice de style impertinent à travers les textes de Shakespeare, Molière, Courteline, Ibsen, et Ingmar Bergman, agrémentés de nos propres improvisations. Scènes Conjugales avec François PICK et Sabine LENOEL; mise en scène Ariane PICK avec des textes de Shakespeare, Molière, Courteline, Ibsen et Bergman Bibliothèque Eugène Flachat – Pôle Wilson 6 avenue de la Paix 78230 Le Pecq Le Pecq Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

