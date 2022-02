Scènes Buissonnières Léognan, 1 juillet 2022, Léognan.

Scènes Buissonnières Léognan

2022-07-01 18:30:00 – 2022-07-03

Léognan Gironde Léognan

24 ans après sa naissance à Léognan, le Festival des Scènes Buissonnières qui a parcouru (presque) tous les villages de la Communauté de Communes de Montesquieu revient à son point de départ pour vous proposer une grande diversité de spectacles vivants : théâtre, danse, lectures, musique et chant, improvisation, …

Plus de 40 spectacles gratuits en plein air sur ces 3 jours, on vous attend nombreux !

+33 5 56 78 47 72

Léognan

