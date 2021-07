Paris Le Grand Parquet Paris Scènes aux Jardins Le Grand Parquet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Scènes aux Jardins Le Grand Parquet, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 24 au 28 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche de 14h à 17h

gratuit

Ateliers ciné-théâtre au Grand Parquet et au jardin d’Éole Vous faites quoi cet été ? Du ciné-théâtre avec La Déferlante !!! Plongez dans un monde de conquêtes et d’aventures ! Au programme, des jeux de théâtre, de la vidéo pour réaliser un Western (spaghetti ou pas) ! Rendez-vous sur le plateau de tournage : des règlements de comptes à OK Corral,

des batailles sans merci,

des dangers à braver

et des terres nouvelles à découvrir ! Si vous avez l’âme d’un.e cinéaste et un tempérament d’acteur.rice, si vous aimez les mythes de l’Ouest, les grandes prairies, les bisons et les chevaux sauvages, alors enfilez vos stetsons (disponibles sur place) et rejoignez-nous avec vos amis et vos voisins ! Spectacles -> Jeune public Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers Paris 75018

Contact :La Déferlante 06 64 65 61 48 ladeferlanteadm@gmail.com https://www.ladeferlante.org

Date complète :

jardin Éole

