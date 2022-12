SCÈNES AU BAR – MADRIGAL FESTIN Thionville, 10 mars 2023, Thionville PAYS THIONVILLOIS TOURISME Thionville.

Quand une violoncelliste rencontre une chanteuse lyrique, autour d’une tarte à l’oignon, qu’est-ce qu’elles peuvent bien se raconter ? Leur vie ? Leurs humeurs ? Ces refrains et mélodies qui ont rythmé leurs existences aussi.

Nous voilà donc embarqués pour une conversation intime et polyphonique. On se fait petite souris pour entendre ce que ces deux-là (Ariane Issarte et Lilly Aymonino) ont de beau à se dire, se chanter, se jouer. Et, à l’instar des bons repas, le spectacle ne manque pas de saveurs.

Chaque air devient un des ingrédients de ce bavardage qui marie l’humour et l’amer, Monteverdi et Abba, le sacré et le salé, Vivaldi et Nino Rota.

Mais qu’est-ce qui se mijote vraiment dans cette cuisine ? Un frichti où la mélancolie des danses hongroises peut être pimentée d’une pincée de techno des années 90. Une recette inattendue qui ne manquera pas de vous mettre l’eau à l’… oreille.

