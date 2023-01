SCÈNES AU BAR – AVANT PREMIÈRE HOBOBO Boulange Boulange PAYS THIONVILLOIS TOURISME Boulange Catégories d’Évènement: Boulange

Moselle

Moselle Boulange Si vous ne savez pas d’où vient l’Homme, Hubert O’Taquet va vous y emmener.

Le type a une blouse blanche pour faire sérieux, mais ce professeur ne cacherait-il pas plutôt un doux dingue échappé d’un cours de sciences naturelles (ou d’un asile)? A voir, car l’heure d’évoquer une « petite histoire de l’évolution », la conférence va partir tantôt en vrille, tantôt en cacahouète. Car quoi de mieux aux yeux de ce savant fou que de mimer, singer, incarner une à une toutes les étapes qui ont mené de la première division cellulaire à l’Homo sapiens. Ça en fait du monde et, surtout, ça en fait des gags, des rires, des imitations de poulpe, d’autruche ou de dinosaure…

Tout le mérite de cette drôle de causerie revient à Patrick de Valette, un des visages de la plus loufoque des troupes françaises (les Chiche Capon). Isabelle Nanty ne s’y est pas trompée en assurant la mise en scène de cet « Hobobo » mené par un hurluberlu de la plus belle espèce. +33 6 19 66 06 23 https://scenesaubar.fr/ DR Scènes au bar

