SCENEFLOTTANTE – LOUIS CHEDID Agde, 10 août 2021-10 août 2021, Agde.

SCENEFLOTTANTE – LOUIS CHEDID 2021-08-10 21:00:00 – 2021-08-10

Agde Hérault

7 ans après son dernier album, Louis Chedid revient avec des chansons finement ciselées, personnelles et attachantes. Un album juste et élégant qui sait parler de sujets profonds de manière douce et légère.

Ce grand artiste de la chanson française, vous accueillera aussi avec ses mélodies les plus célèbres mardi 10 août 2021 sur la Scène Flottante d’Agde

1ère partie : rock français avec « Les Pieds sur Terre ».

Jean-Luc Dubroca (percussions), Isabelle Baby (basse), Christophe Capelier (guitare, choeurs) et Yacine Sersar (guitare, chant)

Des artistes se succèdent sur la scène flottante, au pied de la cathédrale au coeur de la cité d’Agde. Gratuit.

animation@ville-agde.fr +33 4 99 41 24 10 http://www.ville-agde.fr/

