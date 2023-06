Chico & the Gypsies / Enrico Macias Scène sur l’eau – Hôtel de Ville Marseille, 15 juillet 2023, Marseille.

Résolument festif et envoûtant, ce spectacle d’exception ravira les fans de la première heure tout comme le grand public pour passer un moment inoubliable…

– Depuis 30 ans, Chico & The Gypsies enflamment les scènes et le public du monde entier.

– Après 60 ans d’une carrière intemporelle à parcourir les salles de tous les pays, Enrico Macias aborde une nouvelle décennie et repart en tournée en 2023. Parce qu’Enrico Macias est un homme méditerranéen ses chansons rassemblent et s’offrent comme un message d’espoir et de tolérance. Par sa voix chaleureuse et sa poésie, il réunit les générations et nous donne en cadeau son sourire légendaire et solaire.

Scène sur l'eau – Hôtel de Ville Pl. Villeneuve-Bargemon, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T20:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:00:00+02:00

