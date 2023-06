Soolking Scène sur l’eau – Hôtel de Ville Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Soolking Scène sur l’eau – Hôtel de Ville Marseille, 13 juillet 2023, Marseille. Soolking Jeudi 13 juillet, 21h30 Scène sur l’eau – Hôtel de Ville Gratuit Le rappeur Soolking vient faire danser Marseille encore une fois !

Il s’installe le 13 juillet au soir sur la scène sur l’eau du Quai du Port.

Adoubé dans son pays natal – l’Algérie – Abderraouf Derradji de son vrai nom a incarné l’une des voix de la contestation algérienne en 2020 avec son titre Liberté. Multipliant les duos, il a collaboré notamment avec Jul, Alonzo, Naps, SCH…

« Balader, » titre phare de son dernier album « Sans Visa »réalisé en featuring avec le célèbre rappeur Niska, est aujourd’hui certifié disque de platine.

Scène sur l'eau – Hôtel de Ville Pl. Villeneuve-Bargemon, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

