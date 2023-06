La Cumbia Chicharra / Goran Bregovic Scène sur l’eau – Hôtel de Ville Marseille, 7 juillet 2023, Marseille.

La Cumbia Chicharra / Goran Bregovic Vendredi 7 juillet, 19h00 Scène sur l’eau – Hôtel de Ville Gratuit

Parce que le cœur battant de Marseille, palpite partout autour du lacydon, la soirée souvre en deux points du Vieux Port avec les déambulation de 2 fanfares massaliotes Accoules Sax et le Syndicat du Chrome portées par leurs souffles chauds et cuivrés, nourries des embruns méditerranéens. Dans une ambiance festive et familiale, propice à la mixité sociale, ces itinérances entraînent dans leur sillage les publics pour converger vers le quai du Port vers un final explosif, mêlant les deux fanfares dans une liesse collective. La majestueuse, scène sur l’eau peut alors accueillir la Cumbia Chicharra, formation marseillo-chilienne, toujours prompte à faire monter le mercure par ses envoler afro latine irrésistiblement dansantes. A mi-chemin entre le concert brulant et l’atmosphère des bals populaires, l’octet métissé est expert dans la matière de rassembler les publics avec son groove tropical; Une célébration parfaite de la diversité avant de livrer la scène à Goran Bregovic et son incroyable orchestre des Mariages et des Enterrements.L’icône balkanique offre à Marseille un concert exclusif pour son nouvel album » the Belly Button Of The World » tout juste sorti. Les prestations de l’artiste de Sarajevo avec ses huit musiciens sont toujours des événements spectaculaires et des ôdes à la vie, par la ferveur et la chaleur contagieuse. Puis, de l’autre côté de la rive, face a la mer, les DJ de Mobylette Sound system étonneront un set de fin de soirée pour raccompagner avec le sourire, les danseurs invétérés aux doux sons tropicaux, jusqu’au cœur de la nuit estivale.

_____________________________________________________________

Scène sur l'eau – Hôtel de Ville Pl. Villeneuve-Bargemon, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T00:30:00+02:00

