Scène Stand Up Centre Paris Anim’ Marc Sangnier, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 9 juillet 2021

de 19h30 à 22h

gratuit

Start 14 est le festival de la Jeunesse du 14ème arrondissement. Pour cette nouvelle édition, 3 scènes seront réservées aux jeunes talents. Organisée par les CPA Marc Sangnier, Angel Parra et Antenne PIJ Didot Scène Stand Up Spectacles -> Humour Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20 avenue Marc Sangnier Paris 75014

13 : Porte de Vanves (214m) 13 : Malakoff – Plateau de Vanves (789m)

Contact :Centres Paris Anim’ Marc Sangnier et Angel Parra 0177101217 https://animparis14.fr/ https://www.facebook.com/parisanim14/ https://twitter.com/parisanim14 Spectacles -> Humour Ados;Plein air;En famille

2021-07-09T19:30:00+02:00_2021-07-09T22:00:00+02:00

