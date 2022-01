Scène slam Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Scène slam Médiathèque Nord Luce Courville, 11 mars 2022, Nantes. 2022-03-11

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Tout public Scène ouverte avec le Collectif Odyssée Venez dire votre texte, déclamer un monologue, un poème ou chanter une chanson que vous aimez. Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Scène slam Médiathèque Nord Luce Courville 2022-03-11 was last modified: by Scène slam Médiathèque Nord Luce Courville Médiathèque Nord Luce Courville 11 mars 2022 Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique