Son de Rumba Scène sévillane – Esplanade de Gaulle Aubagne, 1 juillet 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Son de Rumba est un groupe de musiciens gitans qui perpétuent la tradition de rumba flamenca transmise par leur famille depuis des générations..

2023-07-01 à 23:15:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Scène sévillane – Esplanade de Gaulle

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Son de Rumba is a group of gypsy musicians who carry on the flamenco rumba tradition handed down by their families for generations.

Son de Rumba es un grupo de músicos gitanos que continúan la tradición de la rumba flamenca transmitida por sus familias durante generaciones.

Son de Rumba ist eine Gruppe von Zigeunermusikern, die die Tradition der Flamenco-Rumba fortführen, die von ihren Familien seit Generationen weitergegeben wird.

