Conférence « Rendons responsables nos jeunes face au numérique » Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Conférence « Rendons responsables nos jeunes face au numérique » Scène Prévert, 15 mai 2023, Joinville-le-Pont. Conférence « Rendons responsables nos jeunes face au numérique » Lundi 15 mai, 20h00 Scène Prévert Entrée libre Conférence organisée en partenariat avec la pastorale des familles, les Associations Familiales catholiques du Val-de-Marne, Les Guides et Scouts d’Europe et e-Enfance. Animée par Godefroy Hémon de l’association e-Enfance. Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T20:00:00+02:00 – 2023-05-15T22:00:00+02:00

2023-05-15T20:00:00+02:00 – 2023-05-15T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Scène Prévert Adresse 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Ville Joinville-le-Pont Departement Val-De-Marne Lieu Ville Scène Prévert Joinville-le-Pont

Scène Prévert Joinville-le-Pont Val-De-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Conférence « Rendons responsables nos jeunes face au numérique » Scène Prévert 2023-05-15 was last modified: by Conférence « Rendons responsables nos jeunes face au numérique » Scène Prévert Scène Prévert 15 mai 2023 Joinville-le-Pont Scène Prévert Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-De-Marne