Cendrillon Scène Prévert, 12 mai 2023, Joinville-le-Pont.

Cendrillon 12 – 21 mai Scène Prévert Tarif plein 10 euros / tarif duo 15 euros / tarif réduit 6 euros (-18 ans)

Les baladins remontent sur les planches de la Scène Prévert avec une version revisitée de Cendrillon. Une version qui montre que les mots, s’ils sont parfois utiles, peuvent également s’avérer dangereux.

Cendrillon, la très jeune fille, croit avoir entendu sa maman mourante lui dire dans un ultime murmure : « Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de cinq minutes, je resterai en vie quelque part. » Alors dans sa nouvelle vie, entre un père un peu lâche, une nouvelle belle-mère et deux sœurs tyranniques, elle va tenter de respecter les dernières volontés de sa mère. Mais parfois les mots ne sont pas toujours ceux que l’on croit et peuvent changer le cours d’une vie…

Dans une atmosphère sombre, on croise avec elle un roi fêtard, un prince maladroit qui attend sa mère depuis trop longtemps, et une fée déjantée…

Ce « Cendrillon » réinvente le mythe, entre humour, émotion et cruauté. Il pose la question du deuil, du malentendu, du pouvoir de l’imagination. On n’en sort pas tout à fait le ou la même…

Renseignements et réservations directement auprès des Baladins : 06 64 19 37 11 ou www.lesbaladinsdejoinville.fr

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:30:00+02:00

2023-05-21T18:30:00+02:00 – 2023-05-21T20:30:00+02:00