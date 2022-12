Gil et Ben (ré)unis Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Gil et Ben (ré)unis Scène Prévert, 10 février 2023, Joinville-le-Pont. Gil et Ben (ré)unis Vendredi 10 février 2023, 20h30 Scène Prévert

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€

Gil et Ben (ré)unis Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France Humour – Durée 1h25 – Déconseillé au – de 10 ans

À vos marques… Prêt ! Marié ? Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage ! Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis ». Mais Ben, est-ce le bon choix ? Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, voilà Gil & Ben RéUnis. Un rythme endiablé, ponctué, de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas… Quand amour et humour ne font qu’un » Gil et Ben » sont réunis pour le meilleur et pour le rire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:30:00+01:00

2023-02-10T22:30:00+01:00

