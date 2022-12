Norbert et ses drôles de dames Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Norbert et ses drôles de dames Scène Prévert, 27 janvier 2023, Joinville-le-Pont. Norbert et ses drôles de dames Vendredi 27 janvier 2023, 20h30 Scène Prévert

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€

Norbert et ses drôles de dames Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France Cabaret – Transformisme – Durée 2h Norbert parcourt le monde entier depuis plus de dix-huit ans avec ses spectacles décalés et hauts en couleurs. Norbert et sa troupe d’artistes Alexis, Kristina et Patrice vont vous transporter dans le monde de l’imaginaire, celui des plumes, des strass, des paillettes et de l’humour. Découvrez son talent, sa dérision, sa beauté, sa gentillesse, son esprit de convivialité. Norbert est aussi « Meneuse derevue », il se transforme d’un coup de baquette magique. Norbert vous propose un spectacle dans la plus pure tradition des cabarets parisiens. Découvrez de nombreux costumes extravagants, vous en resterez époustouflé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-27T22:30:00+01:00

