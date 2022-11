Concert du Big Band Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Concert du Big Band Scène Prévert, 4 décembre 2022, Joinville-le-Pont. Concert du Big Band Dimanche 4 décembre, 11h00 Scène Prévert

3 € au profit de l’AFM Téléthon

Concert du Big Band Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France Concert du Big Band de Joinville et des chorales de l’EMA

Dirigé par Yonnel DIAZ Scène Prévert – 11h

Tarif : 3 € au profit de l’AFM Téléthon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T11:00:00+01:00

2022-12-04T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Scène Prévert Adresse 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Scène Prévert Joinville-le-Pont Departement Val-De-Marne

Scène Prévert Joinville-le-Pont Val-De-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Concert du Big Band Scène Prévert 2022-12-04 was last modified: by Concert du Big Band Scène Prévert Scène Prévert 4 décembre 2022 Joinville-le-Pont Scène Prévert Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-De-Marne