Les Forbans Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France Les Forbans, c’est une bande de copains de lycée qui commencent à répéter en 1978, à l’époque où la disco enflamme les pistes de danse. Le groupe de rock, qui a enchainé les tubes dans les années 80, sera sur la Scène Prévert le 3 décembre. En 1980 les Forbans enregistrent un premier 45 tours, qui s’intitule Le rock des copains, puis dans le foulée un album qui porte le même nom. Ils commencent à faire quelques émissions radio et télé.

Le groupe est constitué d’Albert Kassabi, dit Bébert, au chant, Michel Papain à la batterie, Christophe Camilotte à la guitare solo, Jean-Louis Bergerin à la guitare rythmique, Dominique Lupo à la basse et Patrick Papain aux claviers. À l’aube de l’année 1982, Christophe Camilotte quitte le groupe pour laisser place à Philippe Masse. Le nouveau guitariste à peine arrivé dans le groupe embarque pour une multitude de concerts à travers l’Hexagone, le Casino de Paris, L’Olympia, Bobino… En 1983 Les Forbans vendent un million huit cent mille 45 Tours avec le titre « Chante », une adaptation du titre américain Shout shout.

Le texte est signé par le chanteur Albert Kassabi, surnommé Bébert. L’album Chante suivra dans la foulée avec des compositions de tous les acteurs du groupe. De cet album sortira également en single le titre Lève ton ful de là. Cet album se vendra à cinq cent mille exemplaires.

De 1980 à 1986 Les Forbans enchainent les tubes, Le Rock des copains, La fille du flipper, Lève ton ful, Flip flap, Tape des mains. En 1990, Bébert, Michel Papain et Philippe Masse reforment Les forbans avec Michel Pin à la contrebasse. L’année suivante, le groupe s’enrichit de Philippe Pregno au saxophone et Didier Collet au piano. Le groupe enchaîne les concerts. En 2017, Philippe Masse tire sa révérence. Martial Allart prend sa place. En 2018 le groupe fête ses quarante ans.

Le 3 décembre le groupe de rock français se produira sur la Scène Prévert dans le cadre du Téléthon. Une partie des recettes sera reversée à l’AFM Téléthon.

