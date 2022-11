Spectacle « L’apprenti collectionneur de sentiments » Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Spectacle « L'apprenti collectionneur de sentiments » Vendredi 2 décembre, 19h15 Scène Prévert

Sur inscription

Spectacle « L’apprenti collectionneur de sentiments » Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France [{« link »: « https://my.forms.app/jossandco/spectacle-telethon-2022 »}] Les animateurs des accueils de loisirs présentent le spectacle du Téléthon 2022 : « Les étranges aventures de l’apprenti collectionneur de sentiments ». Rendez-vous vendredi 2 décembre à 19h15 et 20h45 en Scène Prévert. Il s’agit d’un spectacle familial adapté au 3/12 ans. Réservez vos places dès maintenant ?https://my.forms.app/jossandco/spectacle-telethon-2022

