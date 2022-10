Les Baladins – Eves Scène Prévert, 11 novembre 2022, Joinville-le-Pont.

Les Baladins – Eves 11 – 20 novembre Scène Prévert

Tarif plein 10 euros / tarif duo 15 euros / tarif réduit 6 euros (-18 ans)

Les Baladins – Eves

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France [{« link »: « http://www.lesbaladinsdejoinville.fr »}]

Etre une femme, c’est quoi ? Présentant mille et une facettes de femmes, Eves pose la question à travers une galerie de portraits. Loïc Porteau, metteur en scène de la troupe joinvillaise, nous présente cette pièce singulière.

Comment avez-vous choisie cette pièce créée par Chloé Ponce-Voiron ?

« Le choix de cette pièce est né de la volonté de parler d’un sujet plus que jamais d’actualité : la condition de la femme de nos jours et dans le monde. En ces temps compliqués, où chaque jours nous entendons parler de féminicide, de soumission, de manque d’égalité, de droits bafoués, de violences conjugales… nous avons souhaité aborder ce sujet pour en parler. De plus, en novembre se tiendra la journée des violences faites aux femmes. Il nous a semblé que c’était le bon moment. »

La pièce traite du féminisme. En quoi son approche vous a séduit ?

« Ce qui nous a séduits dans ce spectacle, c’est le fait que ce ne soit pas du féminisme tel qu’on peut l’imaginer. C’est du féminisme dans le vrai sens du terme, ni extrémiste ni trop revendicateur. Ces textes ne font que « montrer » la réalité, sans la déformer. Le féminisme n’est pas un gros mot à la base, c’est seulement un mouvement qui se base sur le principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans la société. Ce spectacle est « féministe » simplement parce qu’il parle de la femme et des problèmes qu’elle rencontre dans la vie de tous les jours à travers le monde. Loin d’être un cri de douleur, c’est un cri de vie qui utilise le rire, les larmes, l’amour, la musique, la colère et l’énergie de 7 comédiennes, pour tenter de montrer ce que peut‐être ce terrible mystère : ‘’Être une femme’’ »

Comment définiriez-vous la pièce ?

« Ce spectacle n’est pas un spectacle « conventionnel », il n’est pas scénarisé. Il se présente sous la forme d’un patchwork : une vingtaine de scènes, qui sont à la fois du théâtre, des romans, des films, des musiques, ou des articles de presse, qui se suivent et offrent une galerie de portraits de femmes et qui permettent alors d’aborder de nombreux genres de discours. Ce spectacle représente mille et une facettes des femmes et s’interroge sur la question c’est quoi, être une femme aujourd’hui ? Cela sans avoir pour autant la prétention d’y répondre. Être une femme, c’est tout ça à la fois, et tellement d’autres choses encore. La question sera volontairement posée de manière ouverte et large, et ne se restreindra pas à une seule catégorie de femmes. »

Le fait que la pièce rassemble uniquement des comédiennes est singulier dans l’histoire des Baladins. Comment gérer la troupe dans ces conditions ?

« Effectivement, ce sera la première fois que nous montons une pièce uniquement jouée par des femmes. Nous avions déjà tenté le coup par le passé en montant « 8 femmes », mais malheureusement le covid nous a empêchés de la produire.

Il n’y a pas de problème particulier à gérer la troupe. Les comédiens et comédiennes sont habitués à ne pas être distribués dans toutes les pièces. Les hommes ont tout à fait compris que cette pièce ne nécessitait pas leur présence. Je suis donc le seul homme à faire partie de cette aventure et le fait de ne travailler qu’avec des femmes est très satisfaisant. De toute manière, il ne vaut mieux pas que je dise le contraire, de peur de me faire traiter de machiste… »

Mise en scène Loïc Porteau

Vendredi 11 et 18 novembre 20h30

Samedi 12 et 19 novembre 20h30

Dimanches 13 et 20 novembre 18h30

Réservations : 06 64 19 37 11 ou sur www.lesbaladinsdejoinville.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-11T20:30:00+01:00

2022-11-20T20:00:00+01:00