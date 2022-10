Moustache Academy – Hip hop pour les enfants Scène Prévert, 28 octobre 2022, Joinville-le-Pont.

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France

Pour leur troisième création, les trois agitateurs du Moustache Poésie Club retournent au CM2 pour un spectacle de rap et hip-hop écrit pour les enfants ! Le joyeux trio passe par l’énergie du rap et du hip-hop, dans un mélange de théâtre, musique et danse, pour décrypter avec humour et sensibilité le quotidien d’un petit écolier. Un rap joyeux et entraînant, une écriture moderne et impertinente qui s’amuse à décaper au poil à gratter le quotidien d’un petit écolier : ses sujets de prédilection (la maîtresse, le chouchou…), ses joies (la rentrée, l’amitié…), ses peines (les préjugés, les chagrins d’amour, les problèmes familiaux), ses peurs (les caïds de la cour de récré…).

Moustache Academy va au-delà du simple divertissement pour faire émerger une vision positive de l’école, promouvoir le respect de l’autre, lutter contre la violence, dans un partage festif, familial et intergénérationnel. Une approche originale pour transmettre aux générations à venir de nécessaires valeurs de tolérance et d’humanité…

Vendredi 28 octobre à 15h

Auteurs interprètes Astien Bosche, Mathurin Meslay, Julien Pauriol dit Ed Wood

Mise en scène Julie Chaize, Compositeur Jonathan Oberlander, Création son et lumière Xavier Hulot

Production Avril en Septembre. Partenaires : CNV, SACD-Fond Humour, les villes de Bois d’Arcy (78), Marcoussis, Saint-Vallier,Saint Mathurin sur Loire et Toucy, L’Art en Vie. Crédit photo Stella K



