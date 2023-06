Concert live – Chamaille Scène Prairies Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Concert live – Chamaille Scène Prairies Bordeaux, 25 juin 2023, Bordeaux. Concert live – Chamaille Dimanche 25 juin, 19h45 Scène Prairies Entrée libre. Profitez au maximum de Bordeaux Fête le Vin et dégustez autrement le vin en assistant à un concert live le long des quais. Chamaille Chamaille se joue sur la rugueuse moquette d’une ancienne chambre d’enfant : autour de Marine et Manuel les jouets de l’époque deviennent les instruments d’aujourd’hui et forment les « backing-band électro pop » de ces deux auteurs compositeurs de Biarritz. Infos pratiques 25 juin

19h45 > 21h15

Concert live

Scène Prairies
Quais de Bordeaux
Bordeaux 33000

2023-06-25T19:45:00+02:00 – 2023-06-25T21:15:00+02:00

