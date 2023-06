Concert live – Joao Selva Scène Prairies Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux.

Profitez au maximum de Bordeaux Fête le Vin et dégustez autrement le vin en assistant à un concert le long des quais.

Joao Selva

Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva est un artiste représentant de la Tropicália brésilienne, bien connu de tous ceux qui écoutent les nouveaux sons du Brésil.Après avoir collaboré avec de nombreux artistes (Flavia Coelho, Mestre Luiz Paixão, Maga Bo, Lucas Santtana, Chico César, Renata Rosa…. ), il a magistralement réassemblé toutes les pièces de son puzzle personnel et a lancé sa carrière solo en 2016, suite à sa rencontre avec le prolifique producteur français Bruno Patchworks (Uptown Funk Empire, David Walters, Voilaaa,…).À l’aise aussi bien avec les traditions codifiées qu’avec les esthétiques mutantes, la musique de Joao Selva est une machine à danser et à rêver revigorante qui réactualise la révolution tropicaliste des années 70 en proposant un mélange turbulent de samba soul, de jazz cosmique et de disco funk.

Infos pratiques

Scène Prairies Quais de Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-06-24T19:30:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00

musique concert