Gironde Concert live – Micayl Scène Prairies Bordeaux, 22 juin 2023, Bordeaux. Concert live – Micayl Jeudi 22 juin, 21h20 Scène Prairies Entrée libre. Vivez Bordeaux Fête le Vin en musique avec un concert live à retrouver le long des quais. Micayl Micayl est un artiste et chanteur allemand basé à Berlin et à Liverpool. Infos pratiques 22 juin

21h20 > 23h

Concert live

2023-06-22T21:20:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00

