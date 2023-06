Concert live – Tioma Scène Platanes Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux.

Concert live – Tioma Samedi 24 juin, 21h05 Scène Platanes Entrée libre.

Profitez au maximum de Bordeaux Fête le Vin et dégustez autrement le vin en assistant à un concert le long des quais.

Tioma

Tioma, dans la vie, c’est Hugo, 22 ans, des Landes. Il chante et il rappe, avec sa guitare acoustique. Son style est hybride et sans contrainte, beau comme une promesse tenue. Il compose à la guitare et écrit ses textes. Ils viennent d’une émotion, d’une idée, d’un évènement qu’il a vécus ou qu’il a observés. Transformer la réalité pour mieux la dépasser, voilà son crédo.

Infos pratiques

Scène Platanes Quais de Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T21:05:00+02:00 – 2023-06-24T21:35:00+02:00

