Scène Partagée – Opéra Théâtre Metz / Kukai / Bilaka / Arenthan Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Scène Partagée – Opéra Théâtre Metz / Kukai / Bilaka / Arenthan Le Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

2022-03-23 21:00:00 – 2022-03-23 Le Colisée 11 avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Scène partagée

Opéra Théâtre Eurométropole de Metz / Kukai / Bilaka / Arenthan Corps de soi, Opéra Théâtre Eurométropole de Metz

Gauekoak (extrait), Kukai

Saio bat, Bilaka

Home sweet home, cie Arenthan Quatre chorégraphes aux esthétiques diverses proposent une série de solos pour une représentation singulière et riche en émotions. Organisateur : Malandain Ballet Biarritz Scène partagée

Le Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

