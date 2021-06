Scène partagée Demain le Monde Théâtre de l’œuvre, 27 juin 2021-27 juin 2021, Marseille.

Scène partagée Demain le Monde

Théâtre de l’œuvre, le dimanche 27 juin à 17:00

**Thématique : Confinement(s) et Migration(s)** La scène s’ouvre aux habitant.e.s et artistes de Belsunce pour des paroles de confinement et de déconfinement, pour s’exprimer en public sur le monde de Demain. Des récits, des lectures, des chants et des poèmes sur les expériences fortes vécues ensemble, lors des situations d’urgence et des moments d’entraide. Chacun pourra exprimer ses souvenirs et ses espoirs pour des transformations futures, parler de ses libertés et de ses désirs. Chaque proposition dure environ 10 minutes. Pour participer et témoigner, merci d’envoyer un mail avant le 15 juin à l’adresse [mediation@theatre-oeuvre.com](mailto:mediation@theatre-oeuvre.com) ? Avec Mot à Mot, À Voix Haute, les jeunes de “Prends la Pause – Soirs & Week-end”, les enfants des “Cités Éducatives”, Addap13

Entrée libre

Théâtre de l’œuvre 1 rue Mission de France 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T17:00:00 2021-06-27T18:30:00