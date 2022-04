Scène ouverte Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Scène ouverte Valence, 15 avril 2022, Valence. Scène ouverte Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey Valence

2022-04-15 14:30:00 – 2022-04-15 17:00:00 Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey

Valence Drôme Valence Débutant.e ou amateur.trice confirmé.e, venez vous

exprimer sur scène et faire vibrer le Cause ! Proposez

vos morceaux et inscrivez-vous (indiquez votre n° de

téléphone) à : com-musique@lecausetoujours.fr lecausetoujours@gmail.com +33 9 73 11 85 75 http://www.lecausetoujours.fr/ Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey Valence

dernière mise à jour : 2022-04-02 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey Ville Valence lieuville Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Scène ouverte Valence 2022-04-15 was last modified: by Scène ouverte Valence Valence 15 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme