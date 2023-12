Scène ouverte : Tereglio Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Scène ouverte : Tereglio Bibliothèque Parmentier Paris, 27 janvier 2024 16:00, Paris

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

La bibliothèque Parmentier a le plaisir de recevoir sur sa scène ouverte Tereglio, un talentueux musicien qui vous fera découvrir son envoûtant univers low-folk ! Dans « Woven eyelids », son premier album solo sorti en novembre, Nicolas Puaux – alias Tereglio – propose un lo-fi folk à la neurasthénie assumée dans un dépouillement quasi-minéral. Il interprétera les neuf morceaux à l’intimité saisissante qui le composent le samedi 27 janvier 2024 à 16h sur la scène ouverte de la bibliothèque Parmentier. Tereglio vous plongera dans un éloge à la lenteur, à la solitude, au vide résonnant des échos d’un passé douloureux, le tout par le biais d’une guitare folk. Ne ratez pas ce beau moment de méditation mélancolique en musique ! Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/Teregliomusic/ https://www.facebook.com/Teregliomusic/

Détails Heure : 16:00 Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Code postal 75011 Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris

