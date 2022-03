SCÈNE OUVERTE – TALENTS DE LA COUVEUSE Le Mans, 26 mars 2022, Le Mans.

SCÈNE OUVERTE – TALENTS DE LA COUVEUSE Rue d’Arcole Hall Exposition Le Mans

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue d’Arcole Hall Exposition

Le Mans Sarthe

La Couveuse de jeunes talents, nous présentera quatre jeunes artistes. Manyss, accompagnée de sa fidèle guitare, elle vous présentera ses compositions dans un style pop et vous fera voyager à travers sa musique. / Lyloow, finaliste de The Voice saison 6, vous fera découvrir son univers tout droit sortie du milieu du rap. / Eros, pour lui, la musique n’a pas de frontière et lui non plus. / Tylan, rappeur du Mans, exerce et transmet sa passion depuis 10 ans, mais également d’autre variété de musique du milieu urbain. [LE MANS POP FESTIVAL ].

