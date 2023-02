Scène ouverte spéciale “Humour” Le Parloir Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne

Scène ouverte spéciale “Humour” Le Parloir, 24 mars 2023, Queaux . Scène ouverte spéciale “Humour” 86150 Queaux Le Parloir Queaux Vienne Le Parloir 86150 Queaux

2023-03-24 19:00:00 – 2023-03-24 23:00:00

Le Parloir 86150 Queaux

Queaux

Vienne Depuis la littérature et le théâtre en passant par les histoires drôles, les parodies et le stand up, nombreuses sont les manières de rire ensemble. Lectrices et lecteurs amateur.es ou professionnel.les, humoristes aussi, sans oublier les clowns, les inscriptions sont ouvertes pour venir réchauffer la scène du Parloir.

Bar et petite restauration sur place Cette soirée rassemblera humoristes, lecteurs et public pour un objectif : rire ensemble ! Le Parloir

Le Parloir 86150 Queaux Queaux

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu Queaux Adresse Queaux Vienne Le Parloir 86150 Queaux Ville Queaux lieuville Le Parloir 86150 Queaux Queaux Departement Vienne

Queaux Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux /

Scène ouverte spéciale “Humour” Le Parloir 2023-03-24 was last modified: by Scène ouverte spéciale “Humour” Le Parloir Queaux 24 mars 2023 86150 Queaux Le Parloir Queaux Vienne Le Parloir Queaux vienne

Queaux Vienne