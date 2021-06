Magny-le-Hongre File7 Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Scène Ouverte Spéciale Filles7 File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Seine-et-Marne

Scène Ouverte Spéciale Filles7 File7, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Magny-le-Hongre. Scène Ouverte Spéciale Filles7

File7, le samedi 17 juillet à 20:00

File7 organise sa scène ouverte spéciale « Filles7 » en mettant à l’honneur les musiciennes du territoire. Venez découvrir les talents près de chez vous sur la scène de la Grande Salle lors d’une soirée conviviale, gratuite et ouverte à tout·e·s ! Les inscriptions sont accessibles aux projets musicaux (groupe ou solos) avec au moins une musicienne lead / plusieurs musiciennes en supériorité numérique / intégralement féminins. Pour candidater, merci de remplir [le formulaire d’inscription](https://form.heeds.eu/registration/11301/2cae8658e694d46a56268aa83df61ec1). **+ Restitution du Filles7 Girls Camp** Girl power ! Les filles s’emparent de la scène dès le début de la soirée pour mettre l’ambiance. Retrouvez sur scène les participantes du « Filles7 Girls Camp », notre nouvelle colo musique & chill, pour un concert de restitution haut en couleurs. Groupe après groupe, vous pourrez découvrir leurs morceaux live créés de A à Z après avoir partagé six journées ensemble dans nos murs (avec au programme : des ateliers pratique musicale, de la MAO, mais aussi des temps off). Toutes les infos sur le Filles7 Girls Camp sur le site de File7.

Gratuit sur réservation

La scène locale s’accorde au féminin et au pluriel samedi 17 juillet ! File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T20:00:00 2021-07-17T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Autres Lieu File7 Adresse 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Ville Magny-le-Hongre lieuville File7 Magny-le-Hongre