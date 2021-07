Magny-le-Hongre File7 Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Scène Ouverte Spéciale Filles7 File7 Magny-le-Hongre

File7 organise sa scène ouverte spéciale « Filles7 » en mettant à l’honneur les musiciennes du territoire. Venez découvrir les talents près de chez vous sur la scène de la Grande Salle lors d’une soirée conviviale, gratuite et ouverte à tout·e·s ! Les inscriptions sont accessibles aux projets musicaux (groupe ou solos) avec au moins une musicienne lead / plusieurs musiciennes en supériorité numérique / intégralement féminins. Pour candidater, merci de remplir [le formulaire d’inscription](https://form.heeds.eu/registration/11301/2cae8658e694d46a56268aa83df61ec1). La scène locale s’accorde au féminin et au pluriel samedi 17 juillet ! File7 4 rue des Labours 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T20:00:00 2021-07-17T23:00:00

