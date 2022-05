Scène ouverte ! Solidarité Ukraine Le Puy Le Puy Catégories d’évènement: Gironde

Le Puy

Scène ouverte ! Solidarité Ukraine Le Puy, 21 mai 2022, Le Puy. Scène ouverte ! Solidarité Ukraine Le Puy

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 20:00:00

Le Puy Gironde Le Puy Une scène solidaire à Le Puy.

Des habitants de Le Puy organisent une scène ouverte le Samedi 21 Mai entre 15h et 20h à la salle des fêtes au profit des personnes ukrainiennes accueillies sur notre bassin de vie.

Dans ce cadre, les Zin’TIM participeront à cette action solidaire et vous pourrez les retrouver sur scène à 18h. Une scène solidaire à Le Puy.

Des habitants de Le Puy organisent une scène ouverte le Samedi 21 Mai entre 15h et 20h à la salle des fêtes au profit des personnes ukrainiennes accueillies sur notre bassin de vie.

Dans ce cadre, les Zin’TIM participeront à cette action solidaire et vous pourrez les retrouver sur scène à 18h. +33 6 95 99 05 90 Une scène solidaire à Le Puy.

Des habitants de Le Puy organisent une scène ouverte le Samedi 21 Mai entre 15h et 20h à la salle des fêtes au profit des personnes ukrainiennes accueillies sur notre bassin de vie.

Dans ce cadre, les Zin’TIM participeront à cette action solidaire et vous pourrez les retrouver sur scène à 18h. Entre-deux-mers

Le Puy

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Puy Autres Lieu Le Puy Adresse Ville Le Puy lieuville Le Puy Departement Gironde

Le Puy Le Puy Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy/

Scène ouverte ! Solidarité Ukraine Le Puy 2022-05-21 was last modified: by Scène ouverte ! Solidarité Ukraine Le Puy Le Puy 21 mai 2022 Gironde Le Puy

Le Puy Gironde