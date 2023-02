SCENE OUVERTE SO BURLESQUE THEATRE DES SALINIERES BORDEAUX Catégories d’Évènement: Bordeaux

SCÈNE OUVERTE – SO BURLESQUE Fantasmé par Betty Crispy Manigancé avec l'ABC Académie Burlescô Cabaret Venez découvrir et encourager nos nouveaux talents du burlesque bordelais. Effeuillage burlesque et cabaret se mêlent dans une explosion de paillettes, de fantaisie, de sexytude, de bonne humeur et de froufrous ! Après de longs mois de répétitions, elles sont fins prêtes, le cœur battant et les faux cils frétillants, à devenir de vraies divas du burlesque… Showgirl Party ! Elles seront bien sûr soutenues par les profs de l'ABC qui vous réservent bien sûr un florilège de surprises ! Les dimanches 16 octobre 2022 – 27 novembre 2022 – 19 février 2023 à 20h30 Durée : 1h30 THEATRE DES SALINIERES BORDEAUX 4 RUE BUHAN Gironde

