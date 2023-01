Scène ouverte « Slam et autres jeux de mots » Agon-Coutainville Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville

Manche

Scène ouverte « Slam et autres jeux de mots » Agon-Coutainville, 27 janvier 2023, Agon-Coutainville Agon-Coutainville. Scène ouverte « Slam et autres jeux de mots » 3 Rue Fernand Lechanteur Au bar « Les enfants de chœur » Agon-Coutainville Manche Au bar « Les enfants de chœur » 3 Rue Fernand Lechanteur

2023-01-27 20:00:00 – 2023-01-27 23:00:00

Au bar « Les enfants de chœur » 3 Rue Fernand Lechanteur

Agon-Coutainville

Manche Agon-Coutainville Scène ouverte « Slam et autres jeux de mots ». RDV à 20h au bar « Les enfants de chœur » à Agon-Coutainville. Scène ouverte « Slam et autres jeux de mots ». RDV à 20h au bar « Les enfants de chœur » à Agon-Coutainville. https://www.facebook.com/events/907717537266100/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_lin Au bar « Les enfants de chœur » 3 Rue Fernand Lechanteur Agon-Coutainville

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville, Manche Autres Lieu Agon-Coutainville Adresse Agon-Coutainville Manche Au bar "Les enfants de chœur" 3 Rue Fernand Lechanteur Ville Agon-Coutainville Agon-Coutainville lieuville Au bar "Les enfants de chœur" 3 Rue Fernand Lechanteur Agon-Coutainville Departement Manche

Agon-Coutainville Agon-Coutainville Agon-Coutainville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agon-coutainville-agon-coutainville/

Scène ouverte « Slam et autres jeux de mots » Agon-Coutainville 2023-01-27 was last modified: by Scène ouverte « Slam et autres jeux de mots » Agon-Coutainville Agon-Coutainville 27 janvier 2023 3 Rue Fernand Lechanteur Au bar "Les enfants de chœur" Agon-Coutainville Manche Agon-Coutainville Agon-Coutainville, Manche manche

Agon-Coutainville Agon-Coutainville Manche