de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La bibliothèque Parmentier a le plaisir de recevoir sur sa scène ouverte Sixth Circle et Lead the Fall, deux groupes talentueux de metal pour un concert qui décoiffe ! Sixth Circle est un groupe de Rock/Metal Alternatif basé à

Paris. Leur musique combine l’agressivité de riffs modernes et

puissants avec des éléments pop dark pour créer un son unique dans le but de

mosher et de danser dans la fosse. Le groupe est composé de quatre membres : Flo (guitare),

Maxime (Chant), Xton (Basse) et Max (Batterie). Leur premier single, Nyctophilia, sorti le 18 août

est disponible sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Amazon

Music ! En seconde partie, Lead the Fall est un jeune groupe de Deathcore/Metalcore originaire d'Ile-de-France qui se démarque par sa motivation à faire headbanguer le public. Malgré leur jeune âge, les musiciens ont tous environ dix ans d'expérience musicale qu'ils aiment mettre à profit en live et en composition. Venez les écouter le samedi 4 novembre 2023 à 19h ! Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/sixthcirclefr

