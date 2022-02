Scène ouverte Salle Hardouineau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Scène ouverte Salle Hardouineau, 25 février 2022, Orléans. Scène ouverte

Salle Hardouineau, le vendredi 25 février à 17:00

Réservation obligatoire (30 pers. max.) au 02 38 79 21 33 ou [conservatoire@ville-orleans.fr](mailto:conservatoire@ville-orleans.fr) Entrée libre dans la limite des places disponibles (jauge réduite).

Réservation obligatoire (30 pers. max.)

Prestations des élèves du Conservatoire d’Orléans Salle Hardouineau Place de l’Etape 45000 ORLEANS Orléans Centre Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T17:00:00 2022-02-25T18:30:00

