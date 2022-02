Scène ouverte Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Scène ouverte Salle de l’institut, 24 février 2022, Orléans. Scène ouverte

Salle de l’institut, le jeudi 24 février à 17:00

Des groupes déjà constitués se produiront. Un moment totalement ouvert à l’improvisation libre

Entrée libre dans la limite des places disponible) – réservation vivement recommandée

Improvisation libre Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T17:00:00 2022-02-24T19:00:00

Scène ouverte Salle de l’institut, 24 février 2022, Orléans. Scène ouverte

Salle de l’institut, le jeudi 24 février à 17:00

Des groupes déjà constitués se produiront. Un moment totalement ouvert à l’improvisation libre

Entrée libre dans la limite des places disponible) – réservation vivement recommandée

Improvisation libre Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T17:00:00 2022-02-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'institut Adresse 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Salle de l'institut Orléans Departement Loiret

Salle de l'institut Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Scène ouverte Salle de l’institut 2022-02-24 was last modified: by Scène ouverte Salle de l’institut Salle de l'institut 24 février 2022 orléans Salle de l'institut Orléans

Orléans Loiret